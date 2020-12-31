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أتلتيكو مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بهدف سواريز

2020-12-30

مدريد-سانا

حافظ أتلتيكو مدريد على صدارته للدوري الإسباني بفوزه على ضيفه خيتافي بهدف دون رد حمل توقيع الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 20 من زمن المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز الـ 14.

وفي مباراة أخرى تغلب سيلتا فيغو على هويسكا بهدفين لهدف ضمن مباريات المرحلة الـ 16.

سجل هدفي سيلتا نوليتو وإياغو أسباس في الدقيقتين 33 و61 فيما سجل هدف هويسكا الوحيد خايمي سيواني في الدقيقة 84 من المباراة ليرفع الفريق الفائز رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد هويسكا عند 12 نقطة في ذيل الترتيب.

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