قوى العدوان السعودي تواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية فيما شن طيران العدوان 11 غارة على أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن قوى العدوان ارتكبت 150 خرقا بينها ست غارات للطيران التجسسي على الجبلية والدريهمي وتحليق 37 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والفازة وشارع الـ 50 وكيلو 16 والدريهمي وحيس.

وشملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح و20 خرقا بقصف مدفعي و88 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

إلى ذلك شن طيران العدوان غارتين على وادي آل أبو جبارة وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف كما شن غارتين على الطريق العام في وادي لية وغارة على الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارتين على مطار صنعاء الدولي وغارة على منطقة الكسارات بمديرية همدان بمحافظة صنعاء.

واستشهد يمني أمس بنيران حرس حدود النظام السعودي في منطقة الرقو بمحافظة صعدة.