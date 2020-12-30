في اختتام ذهاب دوري كرة السلة للسيدات… قاسيون والثورة والجلاء يتشاركون الصدارة

دمشق-سانا

اختتمت مرحلة الذهاب من دوري اندية الدرجة الأولى لكرة السلة للسيدات بفوز قاسيون على الأشرفية والثورة على الوحدة والجلاء على الحرية والعروبة على الاتحاد.

ففي المباراتين اللتين أقيمتا في صالة الفيحاء بدمشق فاز قاسيون على الأشرفية بـ 62-30 نقطة والثورة على الوحدة بنتيجة91-62 نقطة فيما انتهت مباراة الجلاء والحرية في صالة الجلاء بحلب بفوز الجلاء بنتيجة 70-55 نقطة والعروبة على الاتحاد بنتيجة 65-52 نقطة.

وفي ختام الذهاب يتساوى قاسيون والجلاء والثورة بالرصيد ذاته من مجموع النقاط وقدره 17 نقطة لكل فريق في المراكز الثلاثة الأولى فالوحدة بـ 13 نقطة ثم العروبة والاتحاد والساحل بـ 12 نقطة لكل فريق فالحرية والأشرفية بـ 11نقطة لكل فريق.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق في الدور الأول ذهابا وإيابا ويهبط في نهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية مباشرة وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي حيث يلتقي فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تلعب للفوز بمباراتين من أصل ثلاث مباريات أيضا.

وتسببت جائحة كورونا بإلغاء مباريات الدوري في الموسم الماضي بفئتي الرجال والسيدات حيث كان اتحاد اللعبة قرر إيقاف نشاط جميع البطولات.

محمد الرحيل