مدرب المحافظة: هدفنا التأهل للدوري الممتاز لكرة القدم والوصول إلى أدوار متقدمة في كأس الجمهورية

دمشق-سانا

أنهى فريق المحافظة لكرة القدم مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الأولى متصدرا للمجموعة الثانية برصيد عشر نقاط متفوقا على فرق العربي والضمير اللذين يملكان ثماني نقاط ومعضمية الشام ست نقاط والنضال أربع نقاط والنبك ثلاث نقاط.

ويطمح فريق المحافظة للعودة إلى مكانه الطبيعي في الدوري الممتاز والوصول إلى أدوار متقدمة في بطولة كأس الجمهورية لكونه من الفرق المجتهدة الذي يملك لاعبين موهوبين بإشراف المدير الفني الدكتور أنس السباعي الذي أوضح لنشرة سانا الرياضية أن الفريق يواصل تدريباته بكل جدية تحضيرا لمرحلة الإياب في الدوري ومواصلة التقدم إلى الأدوار المقبلة في كأس الجمهورية بعد فوزنا في الدور الأول على فريق السيدة زينب بخمسة أهداف نظيفة.

وأشار السباعي إلى أن فريقه ظفر بعشر نقاط في مرحلة الذهاب في الدوري بعد فوزه على العربي والضمير والنبك وتعادله مع معضمية الشام وخسارته أمام النضال مؤكدا ان فريقه لن يألو جهدا للوصول إلى الهدف المنشود بعودته إلى دوري الأضواء ولن يفرط بأي نقطة في مرحلة الإياب.

وأكد السباعي أن النادي يعمل باستراتيجية الاعتماد على أبناء النادي لأنه يملك أكاديمية للقواعد العمرية إضافة إلى الفئات الأخرى الصغار والأشبال والناشئين ورديف الشباب والشباب لافتا إلى أن هذه الفئات تحظى باهتمام كبير من إدارة النادي بإشراف مدربين متخصصين ذوي مستوى فني عال.

يشار إلى أن المجد يتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط يليه اليقظة بـ 9 نقاط ثم المخرم بـ 8 نقاط فالشعلة بـ 7 نقاط وقارة بـ 5 نقاط وجرمانا بـ 3 نقاط.

أما المجموعة الثالثة فحقق فيها الجزيرة ومورك وشرطة حماة 4 نقاط وعامودا نقطتين والجهاد نقطة واحدة وأخيرا قمحانة دون نقاط بينما يتصدر عفرين المجموعة الرابعة بـ 13 نقطة يليه النواعير بـ 10 نقاط ثم عمال حماة بـ 7 نقاط والنيرب ومصفاة بانياس بـ 4 نقاط وأخيرا التضامن بـ 3 نقاط.

يذكر أن السباعي من مواليد 1983 وحاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الرياضية إضافة إلى جميع الشهادات التدريبية ومنها البروفيشينال وهي أعلى شهادة تدريبية على المستوى الدولي.

محمد الخاطر