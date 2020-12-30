تحذيرات من مخاطر السلالتين الجديدتين لفيروس كورونا

بروكسل-سانا

حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من مخاطر سلالتي كورونا المتحورتين اللتين تم اكتشافهما مؤخرا.

ونقل موقع بوليتيكو الإخباري الأوروبي عن المركز قوله إن “السلالتين المكتشفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا تشكلان خطرا كبيرا على أوروبا والعالم” مبينا أن تداعيات هاتين السلالتين تؤدي إلى زيادة الوفيات والتفشي السريع للمرض إضافة إلى تفاقم الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية.

وسجلت عدة دول في أوروبا حالات إصابة بالسلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا وتم رصد مثل هذه الإصابات في إسبانيا والسويد وسويسرا.

وكان علماء بريطانيون حذروا مؤخرا من أن سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا معدية بنسبة تفوق 56 بالمئة مقارنة بالنسخة الأولى من الفيروس.