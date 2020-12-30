الاتحاد يلتقي الطليعة وتشرين يواجه المجد في ختام ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم للشباب

اللاذقية-سانا

تختتم مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم لفئة الشباب اليوم بإقامة الجولة الثانية عشرة والأخيرة ويلتقي خلالها الاتحاد مع الطليعة وتشرين مع الوحدة والشرطة مع حطين والجيش مع جبلة والنواعير مع الحرية والكرامة مع المحافظة والمجد مع الوثبة.

مدرب تشرين ماهر قاسم قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن مباراة فريقه مع الوحدة ليست سهلة ولا سيما ان الأخير من الفرق القوية والعريقة ويملك مجموعة جيدة من النجوم الشباب ولذلك تحضرنا جيدا للقاء ونسعى بمعنويات لاعبينا العالية لتقديم أداء إيجابي وتحقيق الفوز.

من جهته لفت مدرب حطين محمد فتاحي إلى أن فريقه جاهز فنيا وبدنيا لمباراته مع الشرطة وسيبذل ما بوسعه لتحقيق الفوز واغتنام نقاط المباراة الكاملة.

أما مدرب جبلة لورانس الشمالي فأشار إلى أهمية الفوز على فريق الجيش في ختام الذهاب ولا سيما أن الأخير يتميز بقوة خطه الهجومي ويتميز باللعب الجماعي حيث سيحفز الفوز اللاعبين على تحقيق النتائج الجيدة في الإياب.

ويتصدر الاتحاد الترتيب بـ 34 نقطة وتشرين بـ 25 نقطة والطليعة بـ 23 نقطة والمحافظة بـ 21 نقطة وحطين 18 نقطة والوثبة والكرامة والنواعير ولكل منهم 16 نقطة والجيش 15 نقطة والوحدة 13 نقطة والحرية 12 نقطة وجبلة والشرطة ولكل منهما 11 نقطة والمجد نقطتين.

نبيل علي