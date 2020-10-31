31 من تشرين الأول 1956 – القوات الفرنسية والبريطانية تبدآن شن عدوان على مصر

دمشق-سانا

1517 – مارتن لوثر يعلق وثيقة مكونة من 95 أطروحة على باب كنيسة القلعة في فيتنبرغ وذلك أثناء الفترة التي عرفت باسم الإصلاح البروتستانتي.

1858 – الملكة فكتوريا تصدر أمراً بنقل حكم الهند من يد شركة الهند الشرقية البريطانية إلى يد الحكومة البريطانية وبذلك أصبحت الهند رسمياً ضمن مستعمرات التاج البريطاني.

1864 – نيفادا تصبح الولاية السادسة والثلاثين في الولايات المتحدة.

1940 – الألمان يعلنون انتصارهم على المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

1956 – القوات الفرنسية والبريطانية تبدآن شن عدوان على مصر والأخيرة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إنكلترا وفرنسا إثر العدوان الثلاثي كما أعلنت إلغاء اتفاقية الجلاء الموقعة عام 1954.

1962 – صدور أول دستور في الجمهورية العربية اليمنية وانتخاب عبد الله السلال رئيسًا للجمهورية.

1984 – اغتيال رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي.

2014 – الرئيس البوركيني بليز كومباوري يستقيل من منصبه بعد 27 عاما بسبب احتجاجات شعبية في البلاد وقائد أركان الجيش يعقوب إسحق زيدا يعين رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة.

من مواليد هذا اليوم

1345 – الملك فرناندو الأول ملك مملكة البرتغال.

1835 – أدولف فون باير عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1905.

1925 – جون بوبل عالم كيمياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998.

من وفيات هذا اليوم

1986 – روبرت موليكن عالم فيزياء وكيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1966.

1993 – فيديريكو فليني مخرج سينمائي إيطالي.