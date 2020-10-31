ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مستشفيات 14 دولة أوروبية

عواصم-سانا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الذين استقبلتهم المستشفيات إلى مستوى قياسي في 14 دولة أوروبية على الأقل هذا الأسبوع حسب بيانات رسمية جمعتها وحللتها وكالة فرانس برس.

وأشارت الوكالة إلى أنه من بين البلدان التي بلغت ذروة غير مسبوقة لناحية عدد المصابين الذين استقبلتهم المستشفيات في الأيام الأخيرة بولندا التي سجلت 14631 مصاباً وجمهورية التشيك 6604 مصابين وبلجيكا 5924 مصاباً تليها هنغاريا وبلغاريا والبرتغال والنمسا وفقًا لأحدث التقارير المتوفرة.

وبالنسبة لعدد السكان تعد التشيك الأكثر تضرراً حيث سجلت 62 مصاباً لكل مئة ألف نسمة متقدمة على رومانيا 57 مصاباً وبلجيكا 51 وبولندا 39.

وتتصدر فرنسا العدد الإجمالي للمصابين في المستشفيات حيث سجلت 21160 مصاباً تليها إسبانيا بـ 17520 مصاباً ثم أوكرانيا وإيطاليا.

ويتصاعد منحى الإصابات في جميع أنحاء أوروبا حيث تتم معالجة أكثر من 135 ألف مصاب حالياً في 35 دولة خضعت للدراسة مقابل أقل من مئة ألف قبل أسبوع.