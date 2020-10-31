سنغافورة تطور اختباراً لتحليل التنفس يكشف الإصابة بكورونا خلال دقيقة واحدة

كوالالمبور-سانا

طور علماء من سنغافورة اختباراً لتحليل التنفس يساعد في اكتشاف فيروس كورونا في أقل من دقيقة وذلك من خلال البحث عن المركبات العضوية الكيميائية والتي تفرزها الخلايا المريضة في الجسم أثناء التنفس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن علماء من شركة “بريث أونيكس” أعلنوا أن الاختبار المطور لتحليل التنفس كان دقيقاً بنسبة 90 بالمئة في تجربة صغيرة شملت 180 شخصاً.

وأوضح العلماء أن أدوات تحليل التنفس لديها القدرة على فحص الأشخاص الموجودين بأعداد كبيرة في أماكن مثل المطارات والملاعب الرياضية والمؤتمرات.

وتعتبر اختبارات تحليل الجهاز التنفسي بديلاً غير جراحي وسريعاً وأقل تكلفة من اختبارات مسحة فيروس كورونا الحالية.