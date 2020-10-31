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سونيغو يهزم ديوكوفيتش ويخرجه من دور الثمانية ببطولة فيينا للتنس

ديوكوفيتش
ديوكوفيتش

2020-10-30

فيينا-سانا

فاز الإيطالي لورينزو سونيغو على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بنتيجة 6-2 و6-1 اليوم ليخرجه من دور الثمانية ببطولة فيينا للتنس.

وأخفق ديوكوفيتش الذي فاز في 39 مباراة مقابل هزيمتين هذا العام في كسر إرسال منافسه بينما كسر سونيغو إرسال اللاعب الصربي خمس مرات محققاً أهم انتصار في مسيرته حتى الآن.

وكلل فوز سونيغو لأول مرة على لاعب من العشرة الأوائل أسبوعاً متميزاً للاعب البالغ من العمر 25 عاماً والذي خسر في مباراته الأخيرة بالتصفيات لكنه تأهل للقرعة الرئيسية بانسحاب أحد المشاركين.

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