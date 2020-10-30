متحف الشمع في برلين يتخلص من تمثال ترامب

برلين-سانا

تخلص متحف الشمع في العاصمة الألمانية برلين من تمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة بدا أنها تقصد التنبؤء بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري الثلاثاء المقبل.

ونقلت رويترز عن مديرة التسويق في المتحف المعروف باسم متحف “مدام توسو” قولها “إن حدث اليوم له طبيعة رمزية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة.. أزلنا تمثال دونالد ترامب الشمعي كإجراء تحضيري”.

وفيما بدا أنها إهانة أخرى مقصودة جرى الاحتفاظ بتمثال سلف ترامب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجري يوم الـ 3 من الشهر المقبل حيث يخوض السباق ترامب مع نائب الرئيس السابق جو بايدن من الحزب الديمقراطي.