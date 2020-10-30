يوفنتوس يعلن تعافي رونالدو من كورونا

روما-سانا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم تعافي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن النادي قوله في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم “إن الاختبارات أظهرت تعافي رونالدو من عدوى كورونا التي تعرض لها في وقت سابق من الشهر الجاري”.

وأوضح النادي أن “رونالدو أجرى كشفاً طبياً مع تحليل لمسحة تم الحصول عليها منه” مضيفاً إن “الاختبار أظهر سلبية نتيجة التحليل وهو ما يعني أن اللاعب تعافى من الفيروس بعد 19 يوماً ولم يعد خاضعاً للعزل المنزلي”.

وتعرض رونالدو للإصابة بالفيروس أثناء الوجود مع المنتخب البرتغالي في الـ 13 من الشهر الجاري وعاد بعد ذلك مباشرة إلى إيطاليا وخضع للعزل المنزلي هناك.

وسيستعيد يوفنتوس خدمات مهاجمه المميز خلال الفترة المقبلة وفقاً لقدرته على العودة إلى حالته البدنية والفنية.