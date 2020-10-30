نحو 50 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا وبريطانيا

لندن-مدريد-سانا

سجلت بريطانيا 24405 إصابات و 274 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 179278 اصابة بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات في الأيام السبعة الأخيرة إلى 1882 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية الإسبانية تسجيل 25595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 1185678 إصابة.

وسجلت الوزارة 239 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 35878 حالة.

وطبقت إسبانيا حالة الطوارئ للمرة الثانية اعتبارا من يوم الأحد الماضي ما سمح بفرض حظر تجوال ليلي في أنحاء البلاد ما عدا جزر الكناري.