القبض على ثلاثة أشخاص من شبكة تمتهن ترويج المخدرات في اللاذقية

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية القبض على ثلاثة أشخاص من شبكة تمتهن ترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 6 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر و1200 حبة كبتاغون مخدرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية حول وجود شبكة تمتهن ترويج المواد المخدرة في محافظة اللاذقية ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن الفرع من القبض على ثلاثة أشخاص من أفراد هذه الشبكة أثناء قيامهم بترويج المواد المخدرة ضمن إحدى ضواحي مدينة اللاذقية وضبط بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدر يقدر وزنها بنحو ستة كيلوغرامات وكمية 1200 حبة كبتاغون مخدرة وحجز سيارتين كانوا يستخدمونها في ترويج المخدرات.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية والبحث مستمراً لكشف باقي المتورطين وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.