CNN: المقاطعات التي استضافت تجمعات انتخابية لترامب شهدت زيادة كبيرة في إصابات كورونا

واشنطن-سانا

كشفت شبكة CNN الإخبارية أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت بشكل كبير في مقاطعات استضافت تجمعات انتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا.

وأوضحت الشبكة في تحقيق أجرته حول 17 تجمعا انتخابيا عقدها ترامب في الفترة ما بين الـ17 من آب والـ26 من أيلول الماضيين أن 14 من المقاطعات التي استضافت هذه التجمعات شهدت زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا مشيرة إلى أنها اعتمدت في إحصاءاتها على تحديد معدل الإصابات اليومية الجديدة لكل مئة ألف شخص على مستوى المقاطعة والولاية في أربعة أسابيع قبل التجمع وفي يوم التجمع وبعد أربعة أسابيع منه.

ولفتت CNN إلى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا شهد انخفاضا واضحا في 8 من المقاطعات المذكورة قبل شهر من موعد التجمع الانتخابي.

وشمل إحصاء الشبكة الإخبارية تجمعا انتخابيا عقده ترامب في الـ12 من أيلول الماضي بمدينة ميندن بولاية نيفادا موضحة أن المدينة كانت شهدت انخفاضا في عدد الإصابات بالفيروس قبل شهر من التجمع لكن معدل الإصابات ارتفع بشكل مخيف وصل إلى 225 بالمئة بعد أربعة أسابيع من التجمع الانتخابي.

وكذلك الأمر في مدينة بيميدجي بولاية مينيسوتا حيث قفز معدل الإصابات بعد شهر واحد من تجمع ترامب الانتخابي بالمدينة بنسبة 385 بالمئة مقارنة عما كان عليه قبل شهر من التجمع.

يشار إلى أن ترامب قلل عمدا من خطورة فيروس كورونا وحقيقة انتقاله بالهواء متذرعا وفق اعترافات مسجلة له بأنه لا يريد إثارة الذعر بين الأمريكيين كما أنه تدخل على مدى الأشهر الماضية في عمل خبراء الصحة وحاول مرارا تهميش ما يقدمونه من نصائح للتخفيف من حدة تفشى الفيروس بما في ذلك رفضه المتكرر ارتداء قناع واق وصولا إلى اقتراحه تناول عقار هيدروكسي كلوروكين وشرب المعقمات أو حقنها للمرضى.