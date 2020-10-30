المخرج محمد زكية يضع اللمسات الأخيرة على عرض من فن المسرح الصامت

دمشق-سانا

أنهى المخرج المسرحي محمد زكية اللمسات الأخيرة على عرضه الجديد من فن البانتومايم “المسرح الصامت” من إعداده وبمشاركة عدد من الممثلين والممثلات الشباب تحت إشراف المخرجة المسرحية سهير برهوم وإنتاج مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة.

العرض الذي يأتي نتيجة ورشة عمل في فن البانتومايم على مدى شهر وسينطلق على مسرح الحمراء بدمشق الأسبوع القادم يعتمد فن الإيحاء والتعبير بلغة الجسد مع سينوغرافيا بصرية متحركة وغرافيك مرافق لعدة لوحات تشكل مجمل العرض على مدى أربعين دقيقة.

وعن أهمية العرض قالت مديرة المسرح القومي برهوم في تصريح لـ سانا “من النادر تقديم عرض بانتومايم على مسارحنا وهذا ما دفعنا لتبني هذه الفكرة فوجوده يعطي التنوع لعروض المسرح القومي ويشكل فرصة للجمهور للتعرف على هذا الفن” مبينة أنها حرصت على حضور كل بروفات العرض ومتابعة كل تفاصيله للوصول لأفضل نتيجة.

والمغامرة الحقيقية في العرض تأتي كما ذكرت برهوم من خلال الاشتغال مع مجموعة من الشباب ممن لا يملكون خبرة أو معرفة سابقة بفن البانتومايم ولكن الثقة بالمخرج زكية مع الاجتهاد من الجميع مكن العرض من تجاوز الصعوبات والاستفادة من وجود مصمم السينوغرافيا البصرية المحترف بسام حميدي ومصمم الغرافيك المهندس فراس قنوت.

بدوره قال المخرج زكية “هذا المسرح من أصعب أنواع الأداء المسرحي ومختلف عن سواه لكونه يعتمد على جسد الممثل في التعبير من خلال الإيحاءات التي تتواجد في اللوحة التي يؤديها حسب دوره وهو فن له قواعده” مشيراً إلى أن الممثلين التسعة المشاركين استطاعوا امتلاك معرفة في فن البانتومايم والتي سيعكسونها من خلال العرض.

الممثلة مادونا حنا المشاركة في العرض أوضحت أنها مع زملائها الممثلين والممثلات بذلوا الكثير من الجهد والطاقة خلال البروفات رغم صعوبة هذا النوع من العروض لأنه لا يعتمد الحوار بل على فصل الحواس عند الممثل والتعبير من خلال الحركة وتعابير الوجه متمنية أن تشهد مسارحنا عروضاً أخرى لهذا الفن.

الممثل فيصل سعدون القادم من محافظة الحسكة لفت إلى أن المشاركين في الورشة استفادوا من معلومات المخرج زكية واجتهدوا ليطوروا أداءهم ضمن هذا الفن.

الممثلة عبير بيطار أكدت أهمية أن يتطور هذا الفن في المسرح السوري مبينة أن العرض يعتمد على الأداء الإيحائي إلى جانب السينوغرافيا والموسيقا المصاحبة للمشاهد المقدمة.

أما الممثل وسام صبيح فذكر أن هذه التجربة الجديدة أضافت لهم الكثير كممثلين شباب لكون البانتومايم فناً صعباً متمنياً أن يقدموا عرضاً ناجحاً يعجب الجمهور.

محمد سمير طحان