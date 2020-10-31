الكرامة يفوز على الاتحاد في أبرز مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

فاز فريق الكرامة على الاتحاد بهدفين لهدف في أبرز مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت اليوم على ملعب السابع من نيسان في حلب.

بدأ الكرامة التسجيل عبر ميلاد حمد عند الدقيقة السادسة والعشرين بعد تلقيه كرة من زميله نصوح نكدلي من الجهة اليمنى لحارس الاتحاد ليودعها الشباك ببراعة وعادل للاتحاد محمد عدرة عند الدقيقة الثامنة والثلاثين وبعد عشر دقائق سجل نكدلي هدف السبق للكرامة برأسية تلقاها من ركلة ركنية.

وعلى ملعب الباسل في اللاذقية تغلب تشرين على ضيفه الساحل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سجلها علاء الدالي في الدقيقة الأربعين من ركلة جزاء وعند الدقيقة الرابعة والأربعين وورد السلامة عند الدقيقة التاسعة والستين.

واستطاع جبلة الفوز على ضيفه الفتوة بهدف وحيد بتوقيع حمزة الكردي في الدقيقة الحادية والسبعين على ملعب البعث في جبلة.

بدوره حطين فاز على حرجلة بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الجلاء بدمشق عبر أنس بوطة وفارس أرناروط ووائل الرفاعي في الدقائق (الرابعة عشرة والسادسة والثلاثين والسابعة والستين).

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف لقاء الوثبة مع الحرية والذي أقيم على ملعب الباسل في حمص فسجل الوثبة أولاً عبر صبحي شوفان في الدقيقة الرابعة والأربعين وأضاع ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والخمسين سددها إبراهيم العبد الله بينما عادل للحرية سامر السالم من ركلة جزاء عند الدقيقة التاسعة والثمانين.

وبهذه النتائج يتصدر كل من تشرين والجيش والكرامة الترتيب ب 6 نقاط يليهم الوثبة وجبلة ب 4 نقاط والوحدة وحطين ب 3 نقاط والفتوة والشرطة والحرية والطليعة بنقطة واحدة والاتحاد والساحل وحرجلة دون نقاط.

وتختتم الجولة الثانية غداً بلقاء وحيد يجمع الوحدة والشرطة على ملعب الجلاء بدمشق علماً أن الجولة ذاتها افتتحت أمس بفوز الجيش على الطليعة بهدف وحيد.

محمد الخاطر