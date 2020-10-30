بدء استقبال محصول الزيتون في معاصر حمص

حمص-سانا

بدأت معاصر حمص استقبال محصول الزيتون وسط إقبال متدن حتى الآن بسبب تأخر تساقط الأمطار وتأجيل معظم المزارعين قطاف مواسمهم.

وبين رئيس دائرة الأشجار المثمرة في زراعة حمص المهندس ناجي ساعد في تصريح لسانا أنه تم تحديد سعر العصر بـ 55 ليرة سورية للكيلو الواحد من ثمار الزيتون إذا ترك منتج البيرين لصاحب المعصرة و65 ليرة في حال أخذ الفلاح البيرين أو 6 بالمئة من كمية الزيت لصاحب المعصرة مشيراً إلى وجود 63 معصرة بالخدمة من المتوقع أن تعمل منها 45 معصرة هذا الموسم وتم اتخاذ كل الإجراءات لمتابعة عملها وفق الشروط المحددة.

من جهتها لفتت المهندسة لما قسيس رئيسة اللجنة المكلفة بمراقبة عمل المعاصر إلى بدء جولاتهم على المعاصر منذ السابع من الشهر الحالي حيث بدأت اللجنة عملها في الريف الغربي نتيجة بدء القطاف مبكراً هذا العام بسبب الحرائق على أن يتم الانتقال إلى المناطق الاخرى خلال الفترة القادمة.

وبينت أن اللجنة تتألف من ممثلين عن الزراعة والبيئة والصناعة والموارد المائية ومديرية التجارة الداخلية تعمل كلاً وفق اختصاصه والتي تشمل سحب عينات من البيرين ومياه الجفت وطريقة التخلص منه والالتزام بالتسعيرة المحددة إضافة إلى الاطلاع على سجل المنشأة وجاهزية الآلات للعمل.

وبلغت المساحة المزروعة بالزيتون هذا العام 96500 هكتار أغلبها مزروع بعلاً وبعدد أشجار مثمرة يبلغ 13.7 مليون شجرة بينما بلغت تقديرات الإنتاج الأولية 114 ألف طن من الثمار.

صبا خيربك