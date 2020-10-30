الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون يعتدون بالقذائف على قرى ريف الحسكة الشمالي

الحسكة-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على المنازل السكنية في القرى والبلدات في ريف الحسكة الشمالي بهدف تضييق الخناق على الأهالي ودفعهم لترك منازلهم ليقوم مرتزقة الاحتلال بنهبها وسرقتها كما حصل في مرات سابقة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية أقدموا بعد ظهر اليوم على تنفيذ اعتداءات بعدد من قذائف المدفعية التي طالت قرى محيط ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم”.

وكانت قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بإمرتها اعتدت الاثنين الفائت بعدد من قذائف المدفعية التي استهدفت أطراف قرية قزعلي في منطقة تل أبيض بريف الرقة بالقرب من الحدود التركية ما تسبب بأضرار مادية في المكان في حين أنه ومنذ بداية احتلالها عدداً من القرى والبلدات والمدن في تشرين الأول من العام الماضي اتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تلك المناطق المحتلة منطلقاً لتنفيذ اعتداءاته المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.