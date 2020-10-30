أكثر من 438 ألف طن كمية المواد المنقولة عبر الخطوط الحديدية بحمص

حمص-سانا
بلغت كمية المواد المحملة والمفرغة في فرع حمص للخطوط الحديدية منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية الربع الثالث منه 438292 طناً إضافة إلى 19985 متراً مكعباً من الحصويات.
وبين مدير الفرع المهندس محسن محمود في تصريح لسانا أن الكميات المفرغة خلال الفترة ذاتها بلغت 181629 طناً وشملت تفريغ 127373 طناً من الذرة و22467 طناً من القمح و15819 طناً من فول الصويا و1800 طن من الصفائح و14170 طناً من الحديد بينما بلغت كمية المواد المحملة 256663 طناً شملت 129903 أطنان من البحص و1546 طناً من الرمل و27840 طناً من السلالم الحديدية.
وأكد محمود أن عمليات النقل المذكورة تتم بأقل التكاليف وفق نظام التسعيرة المعتمد من قبل وزارة النقل وفق الشرائح الكيلومترية ونوع الحمولة لافتاً إلى وجود بعض الصعوبات التي تعترض العمل كنقص اليد العاملة ومواد ومعدات صيانة الخطوط الحديدية مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر لتطوير عملها وزيادة نشاطها عبر إعداد الدراسات ووضع الخطط اللازمة لربط كل المنشآت الحيوية في المحافظة بشبكة السكك الحديدية.
هنادي ديوب