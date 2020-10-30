أكثر من 438 ألف طن كمية المواد المنقولة عبر الخطوط الحديدية بحمص

حمص-سانا ‏

بلغت كمية المواد المحملة والمفرغة في فرع حمص للخطوط الحديدية منذ بداية العام الحالي ‏ولغاية نهاية الربع الثالث منه 438292 طناً إضافة إلى 19985 متراً مكعباً من الحصويات‌‏.‏

وبين مدير الفرع المهندس محسن محمود في تصريح لسانا أن الكميات ‏المفرغة خلال الفترة ذاتها بلغت 181629 طناً وشملت تفريغ 127373 طناً من الذرة ‏و22467 طناً من القمح و15819 طناً من فول الصويا و1800 طن من الصفائح ‏و14170 طناً من الحديد بينما بلغت كمية المواد المحملة 256663 طناً شملت 129903 أ‏طنان من البحص و1546 طناً من الرمل و27840 طناً من السلالم الحديدية.‏

وأكد محمود أن ‏عمليات النقل المذكورة تتم بأقل التكاليف وفق ‏نظام التسعيرة المعتمد من قبل ‏وزارة النقل وفق الشرائح الكيلومترية ونوع الحمولة لافتاً إلى وجود بعض الصعوبات التي تعترض ‏العمل كنقص اليد العاملة ومواد ومعدات صيانة الخطوط الحديدية مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر لتطوير عملها وزيادة نشاطها عبر إعداد ‏الدراسات ووضع الخطط اللازمة لربط كل المنشآت الحيوية في المحافظة بشبكة السكك ‏الحديدية.

‌‎هنادي ديوب