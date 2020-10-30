نحو 48 مليون ليرة قيمة مبيعات معمل السجاد الآلي بالسويداء خلال 3 أشهر

السويداء-سانا

حقق معمل السجاد الآلي بالسويداء مبيعات بنحو 3152 متراً مربعاً من منتجاته بلغت قيمتها 47 مليوناً و592 ألف ليرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي تصريح لسانا أوضح مدير المعمل المهندس حمد الشوفي أن هناك إقبالاً جيداً على المنتجات نظراً لجودة المنتج ومنافسته بالسوق المحلية من ناحية السعر مبيناً أن تسويق السجاد يتم إما بشكل مباشر للمواطنين ودور العبادة أو من خلال فرع المؤسسة السورية للتجارة نقداً وتقسيطاً للعاملين بالدولة.

ولفت الشوفي إلى أن المعمل حقق إنتاجاً خلال الفترة نفسها بلغ 5482 متراً مربعاً تم إنجازها عبر وردية عمل واحدة وذلك في إطار الجهود المبذولة من العمال لتحسين واقع العمل رغم الصعوبات المتمثلة بقدم الأنوال وكثرة أعطالها وكبر سن العاملين ونقص العمالة خاصة مع تأخر الإعلان عن أسماء المقبولين للتقدم لاختبارات المسابقة المعلن عنها من قبل وزارة الصناعة والتي سترفد المعمل بعناصر شابة.

وبدأ معمل السجاد الآلي بالسويداء إنتاجه عام 1979.

عمر الطويل