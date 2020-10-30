(حلوة يا مدرستي).. مسابقة للإضاءة على الجوانب التربوية المميزة في المدارس

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية مسابقة بعنوان “حلوة يا مدرستي” للطلاب والمعلمين في المدارس للإضاءة على الجوانب التربوية المميزة لهم وإظهار الانطباعات الإيجابية التي تتركها المدرسة لديهم خلال فترة الدوام المدرسي.

ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه تهدف المسابقة التي سيتم عرض المشاركات فيها عبر صفحة على فيسبوك مخصصة لذلك إلى تعزيز دور المعلمين والطلبة في إبراز قدراتهم في التعلم والتعليم وتنمية الذائقة الجمالية لديهم وتعويدهم النظرة الإيجابية إلى الحياة بوصفها جزءا من معايير التعلم الوطنية.

ودعت الوزارة من يرغب من المعلمين والطلاب بالمشاركة إلى إرسال صور ومقاطع فيديو من حياتهم اليومية في مدارسهم مع ذكر اسم المرسل واسم مدرسته والمنطقة الواقعة فيها لعرضها ضمن صفحة الفيسبوك التي تحمل اسم “حلوة يا مدرستي” ويستمر قبول المشاركات حتى الـ 15 من نيسان القادم على أن ترسل الصور إلى البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم منح جوائز لأفضل عشرين طالبا وطالبة وأفضل عشرين معلما ومعلمة حققت مشاركاتهم أعلى نسبة اعجاب على الصفحة المذكورة أعلاه على أن يتم تكريمهم في حفل خاص قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الـ 11 من تشرين الأول الجاري أسماء الطلاب والمعلمين الفائزين في مسابقة “حلوة يا بلدي” التي نظمها المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في آذار الماضي.

رحاب علي