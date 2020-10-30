أجواء خريفية معتدلة مع فرصة لزخات مطرية فوق المناطق الغربية والقلمون

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو خريفياً معتدلا ًوبين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة في المناطق الغربية والقلمون وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية ومائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل تدريجي ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات مطرية رعدية في المناطق الجنوبية الغربية والقلمون.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….