السورية للتجارة تفتتح صالة في حي بستان القصر

حلب-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للتجارة اليوم صالة في حي بستان القصر بحلب ضمت تشكيلة سلعية واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم والألبان والأجبان وذلك ضمن إجراءاتها للتوسع الأفقي في الصالات والتدخل الإيجابي في الأسواق.

وأشار مدير فرع السورية للتجارة بحلب عبد الحميد مسلم إلى أهمية افتتاح الصالات للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وتقديم الخدمة لهم بأسعار منافسة حيث يتوافر فيها كل ما تحتاجه الأسرة بشكل يومي.

والتقت مندوبة سانا عددا من زوار الصالة الذين أكدوا أهمية افتتاحها في ظل ارتفاع الأسعار للحد من جشع التجار حيث لفت كل من سعد الدين جبقجي وسعاد أحمد إلى أن هذه الخطوة جيدة من جهة تسهيل الحصول على المواد التموينية المدعومة إضافة إلى وجود تشكيلة واسعة من المنتجات والمواد بأسعار منافسة وأقل من السوق بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة ويخلق توازنا فيه.

زينب شحود