360 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 17 ألفاً و700 إصابة جديدة وأكثر من 360 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي وفق ما نقل موقع روسيا اليوم تسجيل 17717 إصابة جديدة بالوباء مقابل 16202 إصابة في اليوم السابق مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.5 بالمئة من المرضى الجدد.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين كل أقاليم البلاد الـ 85 وعلى رأسها العاصمة موسكو التي سجلت فيها 4906 حالات جديدة للعدوى.

وشهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في روسيا قفزة غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي بتسجيل السلطات الصحية 366 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا مليوناً و581693 منها 27301 وفاة وتماثل 14740 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و186041 شخصاً.