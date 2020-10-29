الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 95 والاحتلال يرفض الإفراج عنه

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 95 على التوالي في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عنه أو نقله إلى مستشفى فلسطيني رغم التدهور الخطير في وضعه الصحي.

وأوضح نادي الأسير لوكالة وفا أن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير للغاية وأنه يعاني من إعياء وإجهاد شديدين وألم في قلبه إضافة لآلام جسدية وتأثرت لديه حاستا الشم والتذوق وهناك تخوف من أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً يهدد حياته ويتفاقم كل لحظة جراء مواصلة سلطات الاحتلال انتهاكها الصارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان ورفضها الإفراج عنه.

وطالب نادي الأسير المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج العاجل عن الأسير الأخرس وإنقاذ حياته.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير الأخرس في الـ 27 من تموز الماضي كما أنه تعرض سابقاً للاعتقال عدة مرات أولها عام 1989 لمدة 7 أشهر والثانية عام 2004 لمدة عامين ثم أعيد اعتقاله للمرة الثالثة عام 2009 لمدة 16 شهراً وللمرة الرابعة عام 2018 لمدة 11 شهراً.