أعمال ترميم في قصر الزهراوي بحمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك في منافسات الأولمبياد الدولي لهندسة الرياضيات الجمعة المقبل
2020-10-28
رئيس المجمع الروحي لمسلمي روسيا يدين جرائم الإرهابيين في سورية
2020-10-28
نيبينزيا: بعض الجهات الغربية ما زالت مستمرة في محاولاتها لحماية الإرهابيين في سورية
2020-10-28
بمشاركة سورية… اجتماع إقليمي افتراضي حول وضع المعايير الإقليمية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
2020-10-27
الجعفري: الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يواصلون الإرهاب الاقتصادي بحق سورية عبر فرضهم إجراءات قسرية أحادية
2020-10-27
حزب مصري:انتصارات الجيش السوري أفشلت المخططات الصهيونية الأمريكية
2020-10-27
الصفدي ولافرنتييف يؤكدان على الحل السياسي للأزمة في سورية بما يضمن وحدة أراضيها
2020-10-27
محليات
فعالية لجمعية تنظيم الأسرة.. قصص شفاء من سرطان الثدي وعرض مسرحي للتوعية بالكشف المبكر
2020-10-29
أجواء خريفية معتدلة مع فرصة لهطلات مطرية فوق بعض المناطق
2020-10-29
إعلان مفاضلة التعليم الموازي لحملة الشهادة الثانوية المهنية دورة 2020
2020-10-28
إعادة تأهيل حديقة ساحة الهدى بالمزة جبل
2020-10-28
الانتهاء من صيانة وترميم ناعورة الكيلانية بحماة
2020-10-28
إحداث مركز للهلال الأحمر في الشيفونية بريف دمشق والمباشرة بترحيل 4900 متر مكعب من الركام
2020-10-28
(القضية الفلسطينية في الدراسات الاستشراقية) في ثقافي أبو رمانة
2020-10-28
رياضة
تألق باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال
2020-10-28
تشيلسي يهزم كراسنودار برباعية نظيفة بدوري أبطال أوروبا
2020-10-28
رسمياً توسكيتس رئيساً مؤقتاً لبرشلونة خلفاً لبارتوميو
2020-10-28
رونالدو يغيب عن تشكيلة يوفنتوس لمواجهة برشلونة
2020-10-28
تدريبات مشتركة لناديي شرطة اللاذقية وطرطوس بالجودو للإناث
2020-10-28
مدرب فريق محافظة حمص: بدايتنا جيدة في دوري السيدات لكرة القدم ونسعى للمنافسة على اللقب
2020-10-28
السباعي: معسكر منتخب المصارعة في حمص استكمال لبرنامج التحضير لبطولتي آسيا والعالم
2020-10-28
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب مع توقف صعود الدولار
2020-10-29
تراجع أسعار النفط
2020-10-29
الاتحاد الأوربي يعتزم فرص عقوبات تجارية ضد واشنطن ومنافسين تجاريين آخرين
2020-10-28
الذهب يهبط بفعل صعود الدولار في غياب التحفيز الأمريكي
2020-10-28
مجلس النقد والتسليف يوافق على إصدار شهادات استثمار فئة (أ) تتراوح قيمها بين نصف مليون و10 ملايين ليرة
2020-10-28
تويوتا تسحب نحو 6 ملايين مركبة من الأسواق بعد اكتشاف خلل خطير
2020-10-28
بورصات العالم تسجل تراجعاً حاداً بسبب مخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا
2020-10-28
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أعمال ترميم في قصر الزهراوي بحمص
2020-10-29
تصوير: نقولا الخوري
قصر الزهراوي في حمص
2020-10-29
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