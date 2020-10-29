أعمال ترميم في قصر الزهراوي بحمص

في حال ارتفاع عدد إصابات كورونا بين الطلاب والكوادر التعليمية .. برأيك ما هو المطلوب؟

تعليق الدراسة

استمرار الدراسة مع إغلاق المدارس التي تظهر فيها الإصابات

استمرار الدراسة مع إغلاق الصفوف التي تظهر فيها الإصابات فقط عرض النتائج