29 تشرين الأول 1956- قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة كفر قاسم

دمشق-سانا
1888- توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية الملاحة في قناة السويس.
1923- إعلان قيام الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية المنهارة وكان أول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك.
1954- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يحل جماعة “الإخوان المسلمين” إثر محاولة اغتيال فاشلة استهدفته.
1956- قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة كفر قاسم بحق الفلسطينيين.
1985- الجنرال صمويل دو يفوز برئاسة ليبيريا في أول انتخابات تعددية.
2005- تفجير إرهابي وسط العاصمة الهندية نيودلهي يوقع ستين قتيلا ومئات الجرحى.
2013- افتتاح نفق القطارات مرمراي تحت مضيق البوسفور.
من مواليد هذا اليوم:
1897- جوزيف غوبلز وزير الدعاية السياسية في ألمانيا النازية.
1920- باروج بيناسيراف عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1980.
1929- يفغيني بريماكوف سياسي روسي.
من وفيات هذا اليوم:
1933- بول باينلوف رئيس وزراء فرنسا.
1971- أرني تيسيليوس عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1948.