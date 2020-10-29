29 تشرين الأول 1956- قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة كفر قاسم

دمشق-سانا

1888- توقيع اتفاقية القسطنطينية الخاصة بحرية الملاحة في قناة السويس.

1923- إعلان قيام الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية المنهارة وكان أول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك.

1954- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يحل جماعة “الإخوان المسلمين” إثر محاولة اغتيال فاشلة استهدفته.

1956- قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة كفر قاسم بحق الفلسطينيين.

1985- الجنرال صمويل دو يفوز برئاسة ليبيريا في أول انتخابات تعددية.

2005- تفجير إرهابي وسط العاصمة الهندية نيودلهي يوقع ستين قتيلا ومئات الجرحى.

2013- افتتاح نفق القطارات مرمراي تحت مضيق البوسفور.

من مواليد هذا اليوم:

1897- جوزيف غوبلز وزير الدعاية السياسية في ألمانيا النازية.

1920- باروج بيناسيراف عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1980.

1929- يفغيني بريماكوف سياسي روسي.

من وفيات هذا اليوم:

1933- بول باينلوف رئيس وزراء فرنسا.

1971- أرني تيسيليوس عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1948.