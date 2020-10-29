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البرازيل تسجل 28 ألفاً و629 إصابة جديدة بوباء كورونا و510 وفيات

2020-10-29

ريو دي جانيرو-سانا

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 28629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلاً عن 510 وفيات بسبب المرض.

وطبقا لبيان للوزارة أوردته رويترز فقد سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و468270 إصابة منذ بداية الجائحة بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 158456.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 9ر4 ملايين مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الوفيات.

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