الاتحاد الأوربي يعتزم فرص عقوبات تجارية ضد واشنطن ومنافسين تجاريين آخرين

بروكسل-سانا

كشف الاتحاد الأوروبي اليوم عن نيته فرض عقوبات تجارية محتملة ضد واشنطن ومنافسين تجاريين آخرين في حال رفضهم تسوية النزاعات التجارية.

وذكرت رويترز أن المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وافقوا على قانون تطبيق قانون جديد لحماية مصالح التكتل في القضايا التي تعالجها منظمة التجارة العالمية.

وكانت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية والتي عملت كمحكمة عليا للمنازعات الدولية أصيبت بالشلل في كانون الأول الماضي بعد أن عرقلت واشنطن التعيينات الجديدة وتركتها أمام عدد قليل من المحكمين لاتخاذ قرارات جديدة.

وبموجب هذه الخطة يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ إجراءات انتقامية لتحديد محاولات أي بلد يمنع التوصل إلى تسوية نهائية للنزاعات التجارية.

ويشمل القانون الجديد التدابير التجارية الممكنة للخدمات وحقوق الملكية الفكرية ومن الممكن استخدامه في النزاعات حول اتفاقيات التجارة الثنائية مثل الصفقة التي يحاول الاتحاد الأوروبي عقدها مع بريطانيا.