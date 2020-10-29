النفط يهوي أكثر من 5 بالمئة مع تنامي الجائحة وصعود الإنتاج الأمريكي

نيويورك-سانا

تراجعت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة اليوم ليهبط برنت إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر في ظل تجدد الإغلاقات بسبب تنامي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 2.28 دولار بما يعادل 5.1 بالمئة لتتحدد التسوية عند 39.12 دولاراً للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.18 دولار أو5.5 بالمئة ليسجل 37.39 دولاراً وهذا أدنى إغلاق لبرنت منذ 12 حزيران ولغرب تكساس منذ الثاني من تشرين الأول وهي أكبر خسارة يومية بـ “النسبة المئوية” لكلا خامي القياس منذ الثامن من أيلول الماضي.