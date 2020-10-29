موسكو تسجل 66 وفاة بكورونا

موسكو-سانا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو تسجيل 66 وفاة جديدة في العاصمة الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة نوفوستي أن المعدل اليومي للوفيات بفيروس كورونا في موسكو انخفض اليوم مقارنة بأمس الذي بلغ فيه عدد الوفيات 75 شخصاً.

وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 16202 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم روسيا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى مليون و563 ألفاً و976 شخصاً.

يذكر أن إجمالي عدد المتوفين جراء فيروس كورونا في موسكو وصل إلى 6644 شخصاً.