شركة بصل سلمية تطرح منتجات غذائية بأسعار منافسة وجودة عالية

حماة-سانا

بلغت قيمة مبيعات الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول نحو 240 مليون ليرة سورية.

وأوضحت المهندسة هالة شحود مدير عام الشركة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المبيعات شملت عدة أصناف ومواد غذائية مثل البصل المجفف والبرغل الخشن والناعم والفلافل والقمح المقشور وزعتر المائدة والنعنع المجفف والملوخية إضافة إلى المواد التي تقوم الشركة بتعبئتها وتغليفها مثل الفاصولياء والحمص والعدس والكمون وحبة البركة وبأسعار منافسة وجودة عالية لافتة.

وأشارت شحود الى قيام الشركة باستلام 650 طنا من القمح خلال الموسم الحالي قامت بتصنيعها الى برغل وبيعها لجهات القطاع العام وفي منافذ بيع السورية للتجارة والموءسسة الاجتماعية العسكرية كما تعمل على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة البصل الأبيض عبر تأمينها أصناف البذار بأسعار منافسة واستلام كل الكميات المنتجة لافتة إلى أن الشركة تشتري البصل الأبيض والقزح والبادرون من الفلاحين والمتعاقدين معها بأسعار حددتها الشركة بـ 250 ليرة للكيلو الغرام الواحد من البصل و7 آلاف ليرة للكيلو من البادرون و 400 وتتضمن خطة الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار بسلمية هذا العام استلام وتصنيع 1288 طنا من البصل والقزح والبادرون.