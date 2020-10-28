تنفيذ 94 منشأة صناعية وحرفية ووضعها حيز الإنتاج في طرطوس

طرطوس-سانا

كشف المهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس أنه تم تنفيذ 94 منشأة صناعية وحرفية ووضعها حيز العمل والإنتاج منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر أيلول برأسمال بلغ 576 مليون ليرة شغلت 265 عاملا تشمل كل أنواع الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية والحرف الخدمية والإنتاجية الصغيرة إضافة لتنفيذ مشروع استثماري غذائي متخصص بصناعة البوظة وفق قانون الاستثمار بتكلفة 150 مليون ليرة وبطاقة إنتاجية بلغت 94 مليون قطعة سنويا شغل 12 عاملاً بشكل مباشر.

وأشار علي إلى تنفيذ 36 مشروعاً صناعياً من إجمالي المشاريع المنفذة بتكلفة تجاوزت 400 مليون وفرت 171 فرصة عمل والباقي كانت عبارة عن أنشطة حرفية صناعية وخدمية متنوعة.

ودعا علي إلى دعم تنفيذ منشآت تتناسب وطبيعة المنطقة الساحلية للاستفادة من المكونات المتوافرة كمنشآت صناعة تعليب الأسماك واستخلاص الملح البحري وتعبئة وعصر زيت الزيتون وصناعة الصابون وعصائر الحمضيات إضافة لصناعة المكثفات المركزة والكونسروة وتخليل الخضار وتجفيف وتعبئة النباتات الطبية والعطرية.

نديم معلا

نشرة سانا الاقتصادية