صرف 675 مليون ليرة من أثمان العنب العصيري المسوق بالسويداء

السويداء-سانا

بلغ إجمالي المبالغ المحولة من الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء لحساب اتحاد الفلاحين بالمصرف التجاري لصرفها للمزارعين لقاء أثمان العنب المسلمة للشركة للموسم الحالي 675 مليون ليرة لغاية تاريخه.

وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أشار مدير عام الشركة المهندس فادي شقير إلى أنه تم صرف جزء كبير من المبالغ المستحقة للمزارعين من أثمان العنب بينما بقي نحو 100 مليون ليرة سيتم استكمال تحويلها تباعا على مدار الأسابيع القادمة.

وأضاف بلغ سعر الكيلو الواحد من العنب العصيري الأبيض 250 ليرة والأسود 300 ليرة وذلك بعد تشميل الأسعار المحددة بالدعم المقدم من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

وكانت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء أنهت قبل أسبوع عملية تسويق العنب من المزارعين حيث بلغت الكميات المسلمة لها نحو 3253 طنا.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية