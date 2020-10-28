95 بالمئة نسبة تنفيذ مشاريع شركة الطرق والجسور بحمص

حمص-سانا

أنفق فرع الشركة العامة للطرق والجسور بحمص خلال الربع الأول من العام الجاري 2 مليار و834 مليوناً على المشاريع التي يقوم بتنفيذها.

وبين المهندس شهيد حلاس مدير الفرع في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الخطة الإجمالية للفرع بلغت 4 مليارات ليرة بينما بلغت قيمة الخطة الإنتاجية لغاية أيلول 2 مليار و987 مليار ليرة أما الأعمال المنفذة لغاية أيلول فبلغت 2.834 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 95 بالمئة مشيراً إلى أن الأعمال المنجزة توزعت على مختلف القطاعات فتم إنشاء خزان أرضي في بلدة القبو بتكلفة 47 مليون ليرة بهدف تغذية المنطقة بمياه الشرب إضافة لأعمال تنفيذ طريق محطة المعالجة في مدينة حسياء الصناعية بتكلفة 575 مليون ليرة.

وأضاف: لا تزال الأعمال مستمرة في مشروع تكسير وترحيل الأبنية المهدمة في حمص إضافة لإنجاز التفريعة السككية لنقل الحصويات إلى الساحل بتكلفة 133 مليون ليرة ومشروع الصرف الصحي في ضاحية الوليد بتكلفة 50 مليوناً ومشروع إنشاء البنى التحتية في الجمعيات السكنية بمنطقة الوعر بقيمة 335 مليون ليرة مبيناً أن المشاريع المنفذة شملت أيضاً مشروع المدينة الحرفية بالحواش بتكلفة أكثر من 182 مليون ليرة ومشروع تحميل ونقل الكلنكر وهي مادة أولية لمعمل الإسمنت بالرستن بتكلفة 46 مليون ليرة.

ولفت حلاس إلى وجود عدد مهم من مشاريع الطرق الرئيسية والفرعية والتخديمية التي تنفذها الشركة كمشروع صيانة الجزء الشمالي من طريق طرطوس-حمص بتكلفة 33 مليون ليرة ومشروع تأهيل جسري العاصي والدار الكبيرة على تحويلة حمص بتكلفة 264 مليون ليرة ومشروع إعادة تأهيل طرق الريف الشمالي –تلبيسة-الرستن- الغنطو-برج قاعي-الزعفرانه بتكلفة 267 مليوناً وأعمال صيانة الطريق العام الزيبق-عرقايا بقيمة 87 مليوناً وصيانة طريق حمص السلمية بتكلفة 25 مليون ليرة وصيانة طريق حمص-دمشق بتكلفة 14 مليون ليرة.

وأوضح حلاس أنه تم إنجاز عدد من الطرق التخديمية لعدد من المشاريع المهمة كمشروع صيانة طريق حمص الفوسفات بتكلفة نحو 25 مليون ومشروع إعادة تأهيل طرقات تخدم مواقع الآبار في حقل البريج بتكلفة 260 مليون ليرة وإنشاء طريق لمدرسة قرية الزهورية بتكلفة 20 مليون ليرة إضافة لمشروع إنشاء ساحات وأرصفة غرب طريق دمشق في منطقة الادخار بتكلفة 60 مليون ليرة.

وأشار حلاس إلى وجود صعوبات تعترض سير العمل أهمها قلة عدد العاملين المهنيين وقدم الآليات وعدم توافر القطع البديلة وغلاء أسعارها لافتاً إلى ضرورة تجديد الآليات الهندسية وفرز عناصر شابة كمهندسين ومراقبين فنيين إلى الشركة.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية