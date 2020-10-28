بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا… قيود جديدة في بلغاريا وألمانيا

عواصم-سانا

أعلنت بلغاريا اليوم فرض قيود جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا تتضمن إغلاق النوادي الليلية والمدارس الثانوية والجامعات.

وذكرت رويترز أن السلطات البلغارية حظرت التجمع في الأحداث الرياضية داعية إلى وجوب اقتصار عمل دور السينما والمسارح بنسبة ثلاثين بالمئة من طاقتها حتى 12 تشرين الثاني وكذلك فرض قيود على عمل المطاعم.

وأعلنت بلغاريا تسجيل 2443 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم وهي أعلى نسبة إصابة يومية لها وارتفاع إجمالي الإصابات لديها إلى 40143 إصابة منذ آذار الماضي إضاقة إلى 1446 حالة وفاة.

وفي ألمانيا طالب العديد من السياسيين بتشديد القيود لمواجهة كورونا اليوم عشية اجتماع حول الأزمة.

وقال نائب المستشارة أولاف شولتز في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “علينا الآن اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة من أجل كسر هذه الموجة الثانية من العدوى”.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام أن المستشارة أنجيلا ميركل تدعو إلى “إغلاق محدود” يشمل المطاعم والحانات فضلاً عن حظر التجمعات العامة على أن تبقى المدارس ودور الحضانة مفتوحة.

وسجلت ألمانيا 14714 إصابة جديدة بكورونا فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد 418005 إصابة.