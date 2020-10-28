توقيع المجموعة الشعرية أسرجت خيول الحلم للشاعر رفعت بدران

دمشق-سانا

بعد مجموعتي قصائد وماذا لو ابتعد البعيد وقع الشاعر رفعت بدران مجموعته الثالثة والصادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب بعنوان أسرجت خيول الحلم في المركز الثقافي العربي بالعدوي.

وألقى الشاعر بدران عدداً من قصائد المجموعة محاولاً التنويع في الشكل الفني والضمني والدلالي لها كنماذج منها.

وخلال ندوة أقيمت قبل توقيع المجموعة أوضح الناقد عمر جمعة أن المجموعة تعكس ثقافة الشاعر الغنية التي ظهرت في اتكائه على الموروث الثقافي والشعري القديم في مرحلة الجاهلية والأموية والعباسية حتى وقتنا الحاضر لافتاً إلى غنى المجموعة بالصور والانزياحات والدلالات الرمزية والفلسفية إضافة اللغة العالية في شاعريتها متوقفاً عند ما فيها من مفردات معجمية تدفع القارئ للبحث عن معانيها أو قد تحدث عنده أثراً سلبياً بالنفور من قراءتها.

وتحدث الإعلامي بلال أحمد عن الميزات الفنية للمجموعة على صعيد الشكل مبيناً أن معظم قصائدها أخذت نمط التفعيلة إضافة لبعض النصوص العمودية والومضات النثرية فيما غلب على موضوعها غربة الروح والبعد النفسي والفلسفي والوجداني في القصائد إضافة إلى الهموم الإنسانية والوطنية والقومية فيها.

أدار الندوة الشاعر محمود علي الذي قدم إضاءة حول سيرة الشاعر وأقوال النقاد في شعره وثم فتح باب النقاش للحضور عقب الندوة.