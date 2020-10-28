سورية مركز التحولات العالمية والإقليمية في ندوة بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

استضاف المركز الثقافي العربي في أبو رمانة ندوة بعنوان سورية مركز التحولات العالمية والإقليمية بمشاركة الدكتورين سمير أبو صالح و أيسر ميداني عبر السكايب.

وقدمت الدكتورة ميداني بانوراما سياسية للوضع الراهن في المنطقة والصراع بين الدول الكبرى المستند على أطماع اقتصادية مؤكدة دور محور المقاومة الذي تقوده سورية في صد المشاريع الاستعمارية ورفض الإملاءات الأميركية والغربية.

وأسهبت ميداني في الحديث عن سياسة الاغتيالات التي اعتمدتها الإدارة الأميركية والتي استهدفت شخصيات كبيرة إضافة لاستهدافها حركات المقاومة خدمة لكيان الاحتلال الصهيوني ولدعم مشروعها الاستعماري في المنطقة.

أما أبو صالح فتحدث عن أهمية سورية الدولة والشعب والتاريخ والحضارة على مستوى الاقليم وتأثيراتها على مستوى العالم لافتاً إلى أن المشاريع الاستعمارية التي بدأت منذ القرن الماضي استهدفت إعادة كتابة تاريخ شرق المتوسط وفق معطيات لا علاقة لها بالتاريخ والحضارة .

ميس العاني