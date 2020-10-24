أوروبا ثاني قارة في العالم تتجاوز 250 ألف وفاة بكورونا

عواصم-سانا

احتلت قارة أوروبا اليوم المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد أمريكا اللاتينية إثر تسجيلها أكثر من 250 ألف وفاة بفيروس كورونا اليوم إضافة إلى تسجيل أعداد قياسية من الإصابات على مدى الاسبوعين الماضيين.

ووفقا لإحصاء رويترز تمثل أوروبا نحو 19 بالمئة من إجمالي الوفيات ونحو 22 بالمئة من حالات الإصابة على مستوى العالم فيما سجلت كل من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا وبلجيكا وإسبانيا نحو ثلثي الوفيات حتى الآن من إجمالي إصابات بلغ نحو ثمانية ملايين حالة.

وتحتل بريطانيا المركز الأول في عدد الوفيات بتسجيل نحو 45 ألف وفاة تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وروسيا.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 42 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم.