الرئيس الجزائري يبدأ حجراً صحياً لخمسة أيام

الجزائر-سانا

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حجراً صحياً طوعياً لمدة خمسة أيام اعتباراً من اليوم بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من المسؤولين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الجزائريتين.

وذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها على صفحتها بموقع فيسبوك أنه “بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا نصح الطاقم الطبي للرئاسة رئيس الجمهورية بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداء من الـ 24 من تشرين الأول”.

إلى ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار تسجيل 9 وفيات و273 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فيما تماثل 170 مريضاً للشفاء.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن فورار قوله إجمالي الإصابات المؤكدة في الجزائر بلغ 55630 حالة فيما بلغ مجموع الوفيات 1897 حالة.