دراسة: قناع الوجه قادر على منع 130 ألف حالة وفاة بكورونا

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن ارتداء أقنعة الوجه بشكل كامل يمنع نحو 130 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

وذكرت مجلة “نيغرال ميدسن” أن الدراسة شددت على أن ارتداء القناع أو الكمامة بالصورة الصحيحة والتباعد الاجتماعي هما أهم وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا في الوقت الحالي حتى اعتماد موعد اللقاح مشيرة إلى أن عدم الامتثال لارتداء القناع بالشكل الكامل من قبل 95 بالمئة من الناس قد يؤدي لوفاة أكثر من نصف مليون شخص.

وبينت الدراسة أن “الالتزام بارتداء القناع بشكل كامل يمكن أن يمنع الموجة الثانية من المرض حتى مع وجود قيود عامة أقل صرامة”.

ويرى باحثون أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في التراجع عن قيود الإغلاق سيؤدي إلى مليون حالة وفاة على مستوى الولايات المتحدة بحلول نهاية شباط المقبل علماً أنها البلد الأكثر تضرراً من حيث ارتفاع عدد المصابين بكورونا على مستوى العالم.