إخماد عدة حرائق بريف جبلة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمد عناصر الإطفاء في دائرة الحراج بمديرية الزراعة في اللاذقية بالتعاون مع فوج الإطفاء عدة حرائق اندلعت اليوم في أراضٍ زراعية بريف جبلة.

وقال المهندس باسم دوبا مدير دائرة الحراج بمديرية الزراعة في تصريح لمراسلة سانا إن عدة حرائق اندلعت في قرى بريف جبلة هي البرجان سيانو العزة عين شقاق الشراشير وريحانة متور والعيدية والأشرفية وجانب كازية جودي وجانب مشفى النور وفي قرية بحمرة بريف القرداحة وفي الشلفاطية بريف الحفة وقرية عين عيدو التابعة لعين اللبن بريف اللاذقية الشمالي.

ولفت دوبا إلى أنه تمت السيطرة على جميع هذه الحرائق التي أتت على مساحات محدودة من أشجار الزيتون والحمضيات والقصب وأراض مهملة مليئة بالأعشاب.