مؤسسة بركت الإيرانية تستعد لإجراء اختبار للقاح مضاد لفيروس كورونا على 60 متطوعاً

طهران-سانا

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة بركت الإيرانية أمير حسين مدني عن جاهزية المختصين لإجراء اختبار للقاح مضاد لفيروس كورونا على 60 متطوعا عقب الانتهاء من مرحلتي البحث العلمي والانتاج للقاح.

وأوضح حسين مدني في تصريح له اليوم أنه مع تفشي فيروس كورونا في البلاد تنشط العديد من المؤسسات البحثية والطبية الإيرانية بإنتاج لقاح لهذا المرض ولكن مؤسسة بركت أحرزت تقدما كبيراً في هذا المجال.

وأعرب عن ارتياحه لعمليتي البحث العلمي والإنتاج للقاح مضاد لكورونا موضحا أنه تم إنتاج هذا اللقاح بإشراف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتم إجراء التجارب على الفئران والقرود والأرانب بنجاح.