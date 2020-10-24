اختتام منافسات السباق الدوري الخامس للخيول العربية الأصيلة بحماة

حماة-سانا

اختتم السباق الدوري الخامس الذي أقامته الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ونادي باسل الأسد للفروسية بحماة وذلك بالتعاون مع مكتب الخيول في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وأسفر السباق الذي تضمن سبعة أشواط عن فوز الجواد زلزال الزين لمالكه حسن الزين بالمركز الأول في الشوط الأول للخيول السورية الصافية “درجة رابعة ” وفي الشوط الثاني للخيول المسجلة “درجة رابعة” فاز الجواد رامي السورية لمالكه حسام عليوي وفي الشوط الثالث للخيول الصافية “درجة ثالثة” فاز الجواد منصة المهايني لمالكه معاذ مهايني.

وفي الشوط الرابع للخيول المسجلة “درجة ثالثة” فاز الجواد سيلا الشهم لمالكه الدكتور محمد الحزوري وأسفر الشوط الخامس للخيول الصافية “درجة رابعة” عن فوز كابير عريضة لمالكه ورثة فايز عريضة وفي الشوط السادس للخيول السورية الصافية والمسجلة “درجة أولى وثانية” فاز الجواد مختار حسونة لمالكه رضى منصور فيما نال لقب الشوط السابع والجائزة الكبرى الجواد ورد الكور لمالكه شادي الكور.

رئيس نادي باسل الاسد للفروسية بحماة زاهر جلاغي أوضح في تصريح لمراسل سانا الرياضي أن السباق شارك فيه 46 جواداً من محافظات حماة وحمص ودمشق واللاذقية وشهد منافسات قوية في جميع الأشواط وكانت الاثارة والندية وروح التنافس حاضرة بقوة في معظم فعالياته.

وأشار مدير منشأة الفروسية بحماة عبد الرؤوف الخاني إلى أن السباق كان منظما بشكل جيد سواء على المدرجات أو داخل المضمار وشهد حضورا جماهيريا كبيرا دل على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه الرياضة بحماة مضيفا إن إقامة سباقات السرعة يلعب دورا مهما في تطوير اللعبة وخاصة مع وجود منشأة حضارية تمتد على مساحة واسعة تضم أعدادا كبيرة من الخيول العربية الأصيلة.

وبين مدير نادي الشرطة للفروسية المقدم محمود المصري أن فرسان ناديه حققوا مراكز متقدمة في معظم أشواط السباق بسبب استعدادهم الدائم للسباق ومشاركتهم في جميع السباقات الماضية مشيرا إلى أن هذا السباق أتاح لخيولهم وفرسانهم الاحتكاك وزيادة الخبرة في رياضة الآباء والأجداد.

سالم الحسين