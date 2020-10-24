نشوب حريق في بلدة السودا بريف طرطوس وإخماد عدة حرائق بريف المحافظة

طرطوس-سانا

تواصل فرق الإطفاء جهودها لتطويق وإخماد حريق نشب صباح اليوم في بلدة السودا بريف طرطوس في الوقت الذي أخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي ودائرة الحراج بمديرية زراعة طرطوس ثلاثة حرائق شبت فجراً في الأراضي الزراعية والحراجية في مناطق مختلفة من المحافظة.

وبين قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما في تصريح لمراسلة سانا أن الحرائق اليوم توزعت في مناطق دوير رسلان وحصن سليمان والشيخ سعد ودوير طه موضحاً أن حريق الشيخ سعد أتى على مجموعة من أشجار الزيتون وفي حصن سليمان ودوير رسلان تضررت مساحات من الأراضي الزراعية والحراجية في حين اقتصر حريق دوير طه على مجموعة من الأعشاب اليابسة.

وطالب شما المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم اشعال أي نيران في الأراضي الزراعية حتى لا تمتد إلى الأراضي المجاورة وتتسبب بخسائر كبيرة.

بدوره بين رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس المهندس حسن ناصيف أن حريق دوير رسلان اندلع عند فجر اليوم وقد تم إخماده بعد ساعتين بالتعاون بين الأهالي وفرق الإطفاء التي لا تزال في الموقع للمراقبة في حين توجهت فرقتا إطفاء بوردة وبهرمين التابعتان للدائرة للمساعدة في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في بلدة السودا.

كما دعا ناصيف المواطنين إلى الانتباه وعدم اشعال النيران في الأراضي الزراعية والحراجية محذرا من خطورة امتداد النيران بسبب الجفاف والهواء الذي تشهده المحافظة اليوم.

وكان عناصر فوج إطفاء طرطوس أخمدوا أمس عدة حرائق بالمحافظة واقتصرت الأضرار على الماديات.