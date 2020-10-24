روسيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا تسجيل 16521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في 85 إقليما روسيا بينها 4453 إصابة في العاصمة موسكو.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بالتصدي لتفشي وباء كوفيد19 في روسيا في تقريرها اليومي أنه بالرغم من الانخفاض النسبي في الإصابات إلا أن عدد الوفيات ارتفع خلال الليلة الماضية إلى 296 مقارنة بوفيات الأمس وتعافى 11567 مصابا.

وأضافت الغرفة إن مجموع الإصابات بكورونا اقترب من المليون ونصف المليون إصابة توفي منها 25821 شخصا وتعافى مليون و130818 شخصا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الوفيات بكورونا في موسكو مع الإبلاغ عن 63 حالة خلال الليلة الماضية ليصل الإجمالي إلى 6312 فيما تعافى 2639 شخصا ليبلغ مجموع المتعافين 287910 أشخاص من أصل 391361 مصابا طيلة فترة انتشار العدوى في روسيا.