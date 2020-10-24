افتتاح المركز الأولمبي للرياضات المائية في طوكيو

طوكيو-سانا

افتتحت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو اليوم المركز الأولمبي للرياضات المائية استعدادا لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة التي ستقام في العاصمة اليابانية العام القادم.

ونقلت رويترز عن كويكي قولها خلال مراسم الافتتاح إن “مركز الألعاب المائية الجديد سيفيد سكان العاصمة اليابانية تماما مثلما سيفيد الرياضيين خلال الألعاب” مشيرة إلى أن تأجيل الافتتاح لسبعة أشهر لم يكن في الحسبان.

وكان من المفترض أن يفتتح المركز الذي بلغت تكلفة انشائه 523 مليون دولار في الـ 22 من آذار الماضي لكن تم الغاء الافتتاح خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا وبعد ذلك بيومين تأجلت الدورة الأولمبية بالكامل إلى 2021 للسبب ذاته.

ولم يتخذ المنظمون حتى الآن قرارا في أمر السماح بالحضور الجماهيري خلال منافسات الدورة.