مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا “قسد” بانفجار عبوة ناسفة بسيارتهم بريف بدير الزور

دير الزور-سانا

قتل عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي باستهداف سيارتهم بعبوة ناسفة على طريق حقل العمر بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب طريق حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” ما أدى إلى وقوع جميع من فيها بين قتيل ومصاب”.

وعلى إثر ذلك بينت المصادر أن مجموعات مسلحة من الميليشيا طوقت بلدة الشحيل في المنطقة ذاتها واقتحمتها وقامت بعمليات تفتيش للمنازل واعتقلت 7 أشخاص أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي تصاعد مطرد لوتيرة الهجمات التي تستهدف الميليشيا ضمن مناطق انتشارها قتل أمس الأول 3 من مسلحيها وأصيب آخرون في عمليات منفصلة طالت نقاطهم ومحاور تحركهم في الحسكة والرقة.