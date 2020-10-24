بعد مقتل شخصين من أصول أفريقية.. دعوات جديدة للاحتجاج ضد العنصرية في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تجددت الدعوات للخروج في احتجاجات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة اليوم بعد مقتل شخصين من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن دعوات للتظاهر في منطقة ووكيغان بولاية ايلينوي التي شهدت هذا الأسبوع مقتل رجل وامرأة من أصل أفريقي على يد شرطي أمريكي تجددت بعد أن خرج عشرات الأشخاص الخميس الماضي في احتجاجات مناهضة للعنصرية.

وبحسب كلايد ماكليمور مؤسس فرع حركة “حياة السود مهمة” في مقاطعة ليك بولاية ايلينوي فإن مئات الأشخاص سيشاركون في مظاهرات اليوم احتجاجا على مقتل “مارسيليس ستينيت” البالغ من العمر 19 عاما وصديقته “تافارا وليامز”.

وأشعل مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية في أيار الماضي فتيل احتجاجات واسعة مناهضة للعنصرية عمت أنحاء الولايات المتحدة على مدى الأشهر الماضية فيما شهد المجتمع الأمريكي جرائم قتل أخرى ارتكبها عناصر الشرطة بحق أمريكيين من أصول افريقية بمن فيهم بريونا تايلر التي قتلت داخل منزلها دون أن يتعرض ضباط الشرطة المسؤولون عن قتلها لأي مساءلة.